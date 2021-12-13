Eski AKP'li başkan Yılmazer'e cinayetten hapis cezası
Sinop'ta tartıştığı Atıf Argun'u öldüren eski AKP'li Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski AKP'li belediye başkanı Zeki Yılmazer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanık Cemalettin Kaya ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Yılmazer, kendisini korumak maksadıyla hareket ettiğini öne sürerek beraatini istedi.
Argun'un ailesinin avukatları ise sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını talep etti. İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanık Yılmazer'in "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti Yılmazer'i üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Cemalettin Kaya ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediği gerekçesiyle mahkemece 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Sinop'ta 21 Eylül 2020'de, Gelincik Mahallesi’ndeki bir restoranda eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, iki tarafın da silah kullandığı iddia edilen kavgada, ateş eden Yılmazer, Argun’u vurarak yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Argun, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
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