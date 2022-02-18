Eski AKP’li Belediye Başkanı hakkında 8 milyon liralık 'vurgun iddiası'

18 Şubat 2022 Cuma, 13:50

Atakum Belediyesi’nde Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Vergi Dairesi’nin incelemesi sonrasında naylon fatura vurgununun detayları ortaya çıkmaya başladı. 2017 ve 2018 yıllarında AKP’li Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın döneminde resen kapatılan 11 firma üzerinden “naylon fatura” kesilerek 8 milyon 650 bin liralık “vurgun iddiası” yargıya taşındı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, önceki dönem Belediye Başkanı İshak Taşçı, belediye şirketi müdürü O.T. ile 3 şirket çalışanı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Olay, yaklaşık 5 yıl önce Atakum Belediyesi İmar Şirketi üzerinden alınan 98 milyon 650 bin liralık inşaat ve temizlik malzemeleri faturasının naylon fatura olduğunu ortaya çıkmasıyla belli oldu. Samsun Vergi Dairesi, naylon faturaların izini sürdü ve Atakum Belediyesi İmar Şirketinin alımları ve sahte faturalarla ilgili belediyeye yazı gönderdi. Bunu üzerine Atakum Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü söz konusu döneme ait hesapları inceledi. 2017 ve 2018 yıllarına ait yapılan incelemede, Ankara adresli 11 firma tarafından kesilmiş olan faturaların sahte oldukları tespit edildi. Kapı kolu, klozet, çelik kapı, kum gibi 14 bin ton inşaat malzemelerinin Ankara’daki 11 firmadan alındığı, belediye şirketinin inşaat yapmadığı ortaya çıktı.

Atakum Belediye Başkanı Deveci, Vergi Dairesi Başkanlığı’nın hesap icelemesi ve Atakum Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün raporunu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunarak kendisinden önceki Belediye Başkanı İshak Taşçı, dönemin şirket yöneticisi 4 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarından suç duyurusu yaptı.