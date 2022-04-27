Eski AKP’li vekilden yargı eleştirisi: Bu yıkıma dur diyecek otorite belli

AKP'nin eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, tartışmalı Gezi davasında verilen skandal kararlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yargıya yönelik eleştirilerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:04
Eski AKP’li vekilden yargı eleştirisi: Bu yıkıma dur diyecek otorite belli
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25. ve 26. Dönem AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile yargıyı eleştirdi. "Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar" ifadelerini kullanan Kocabıyık, "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar" dedi.

Twitter hesabından yargıya yönelik eleştirilerde bulunan Kocabıyık, "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz" dedi.

Kocabıyık'ın paylaşımları şu şekilde:

  • "Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.
  • Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.
  • Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."

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