Eski AKP'liden al haberi... 'Erdoğan, Nureddin Nebati'yle görüştü' iddiası

Eski AKP’li Yavuz Değirmencioğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile iki saat telefonda konuştuğunu iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:25
Eski AKP'liden al haberi... 'Erdoğan, Nureddin Nebati'yle görüştü' iddiası
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Eski AKP’li isimlerden olan, Gelecek Partisi Kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmeye yeltendiği iddialarının tartışıldığı şu günlerde Değirmenci’nin iddiaları gündem oldu. 

İKİ SAAT SÜREN GÖRÜŞME

Değirmenci’nin paylaşımı şu şekilde: 

“Ak Parti cephesinde ilginç şeyler oluyor.

Dün sabah CB Erdoğan, Eski Bakan Nurettin Nebati ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmış.

Mehmet Şimşek ne İsa'ya ne Musa'ya kimseye yaranamıyor.

Bir yandan geniş toplum kesimleri diğer yanda kendi partisinde istenmeyen adam.”


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