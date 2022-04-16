Eski Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Tarım hakkında karar! Yargıtay'a gönderildi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 14:09

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 11 Mart'ta hapis cezasına mahkum edilen Tarım'ın dosyasına ilişkin kanun yolu incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlandı.

İSTİNAF TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde kabul edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin suçun sübutuna ilişkin oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmaması nedeniyle sanık ve müdafinin istinaf talebinin reddine karar verilmiştir."

Kararda, Cengiz Tarım'ın MİT tırlarının durdurulmasındaki örgütsel eylemleri de dikkate alınarak tutukluluk halinin devamıyla ilgili hüküm de yerinde bulundu.

Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Cengiz Tarım, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 11 Mart'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl, 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama' suçundan da 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklu Cengiz Tarım hakkında 12 Mayıs'ta hazırlanan 128 sayfalık gerekçeli kararda, sanığın FETÖ'yle bağı anlatılmış, ByLock kullandığı belirtilmiş, darbeci FETÖ'cüler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde 411. sırada olduğu ve mevcut görev yeri Jandarma Okullar Komutanlığıyken atandığı görevin sözde 'Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı' şeklinde belirlendiği ifade edilmişti.

Gerekçeli kararda, Tarım'ın Ankara İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemde, MİT tırlarının durdurulması, eylemin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde MİT mensuplarını dinlediği ve tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan örgüt üyelerinin amiri konumunda bulunduğu bilgisine de yer verilmişti.