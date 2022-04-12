FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
Sahte isimle sosyal medya hesabı üzerinden örgüt lehine propaganda faaliyeti yürüttüğü ve 'mahrem imamların' talimatıyla 'ev ablalığı' iddia edilen S.Ş, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ev ablası' olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, sahte isimle sosyal medya hesabı üzerinden örgüt lehine propaganda faaliyeti yürüttüğünü, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyeleriyle irtibatının belirlendiğini ve 'mahrem imamların' talimatıyla 'ev ablalığı' yaptığını belirtti.
BERAATİNİ TALEP ETTİ
Savcı, sanığın örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbetlere katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, S.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık S.Ş. savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim" ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Video Haberler
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca sözleri!
- Ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
- Mahkeme, HES projesini iptal etti
- İşte nedeni: Pembeye bürünen göl, kahverengi oldu
- İngiltere'de Boris Johnson'ın cezası belli oldu
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- MHP'den Mevlüde Yalçıner açıklaması
- 'Molnupiravir'in kullanıldığı hasta grubu genişletildi
- Göçmen flamingolar bu yıl da geldİ
- New York metrosunda silahlı saldırı