Eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç hayatını kaybetti

Antalya’da 1973-1980 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan, halkçı belediyeciliğin öncü isimlerinden Selahattin Tonguç, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tonguç, 28 Temmuz’da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tonguç, 8 gün süren sürecin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tonguç’un ölüm haberi büyük üzüntüyle karşılandı.
Selahattin Tonguç, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) Muratpaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.