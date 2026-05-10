Eski astsubay suda ölü bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilen Fatih Tosun’un (26) suda cansız bedeni bulundu. Van’da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Karacabey ilçesine bağlı Canbalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Tosun gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Parkı civarında yaptıkları aramada, Tosun’u Kurşunlu Sahili’nde su içerisinde hareketsiz halde buldu. Tosun’un cansız bedeni, polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.