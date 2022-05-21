Eski bakan Murat Karayalçın: ‘Ekonomik enkazı birlikte kaldıracağız’

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Eski Dışişleri Bakanı CHP’li Murat Karayalçın, seçim hazırlıkları, ekonomik kriz ve muhalif isimlerin, CHP’li belediye başkanlarına yönelik baskılara ilişkin açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin Karayalçın, “Yılmayacağız” mesajı verdi. Baskıların daha da artmasını beklediklerini ifade eden Karayalçın, şöyle konuştu:

"BECERİKSİZ YÖNETİM"

“Türkiye’nin başında bilgisiz, beceriksiz, yetersiz, yeteneksiz bir yönetim var. Yurttaşlarımız da bunu görüyor. Seçimi kazanabilmek için bilim ve akıldışı, siyaset geleneğine aykırı ne varsa yapıyorlar, yapmaya da devam edeceklerdir. Daha çok İstanbul’da bu yola başvurdular. Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’na yapılanlar bunun örneğidir. Çünkü oradaki yenilgiyi içlerine sindiremediler. Bu yaptıkları devam ettiği müddetçe bizim gücümüz de artıyor. Biz bunlardan yılmayız, yılmayacağız da. Ne yaparlarsa yapsınlar istediklerini elde edemeyecekler.”

ANKET AÇIKLADI

İktidara geldiklerinde önceliği ekonomiye vereceklerini dile getiren Karayalçın şunları kaydetti: “Ekonomik enkazı kaldıracağız. Yalnızca iktidarın değişmesinin bile risk birimlerinde, faiz değerlerinde, Türkiye’de yapılacak yatırım eğilimlerinde olumlu etkileri olacak. Ama bu yeterli değil. Altı partinin kurduğu birliğin yurttaşlarımıza bir gelecek projesi sunmaları gerekiyor. Ortak bir söylem geliştirip ittifakın reçetesini ortaya koymalıyız. Ocak ayındaki bir ankete göre, AKP’ye oy vermeyecek yurttaşların yüzde 47’si Millet İttifakı’nın ülkeyi yönetmesiyle ilgili kaygılar taşıdığını dile getirmiş. Bizim ittifak olarak bu kaygıları gidermemiz gerekiyor.”

"SEÇMEN KAYGILANMAMALI"

Seçim hazırlıklarına ilişkin de değerlendirme yapan Karayalçın, “Son günlerde sanki bunlar kendiliğinden gidecekmiş, fazla bir şey yapmaya gerek yokmuş gibi bir algı ortaya çıktı. Bundan korkuyorum. Rehavete kapılmamak lazım. Sorumluluk CHP’nin kurumsal yapısına ve genel başkanına yükleniyor. Tüm CHP’lilerin yoğun bir çalışma içerisinde olması gerekiyor” dedi. “Seçim güvenliğiyle ilgili çalışmaları çok önemsiyorum” açıklaması da yapan Karayalçın, 6’lı masayı işaret ederek “Altı parti bu konuda önemli hazırlıklar içerisinde. Her türlü önlemi alacağız, bunun için çalışıyoruz. Seçmenlerimiz en ufak kaygı taşımadan sandık başına gitmeli” diye konuştu.