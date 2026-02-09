Eski bakanın kiraladığı araziye ulaşmak için yol açılmasına izin verildi: Kaş’ta talana devam!

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı Koyu’nda inşaat faaliyetleri sürüyor. Geçen yıl eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya 29 yıllığına kiralanan koy, doğal ve kültürel sit statüleri nedeniyle uzun süredir kamuoyunun ve çevre örgütlerinin gündeminde bulunuyor. Üçüncü derece doğal sit alanı olan Limanağzı Koyu’nda ayrıca üç adet birinci derece arkeolojik sit ile bir adet tarihi sit alanı yer alıyor. Bölgenin neredeyse tamamı orman ve zeytinliklerden oluşuyor.

YURTTAŞ DAVA AÇMIŞTI

Türkiye’nin ilk kültür rotası olan Likya Yolu’nun da geçtiği Limanağzı, 2015’ten bu yana “Eko Turizm Alanı” adı altında yapılaşmaya açılmak istenmiş ancak bu girişimler yerel halk ve sivil toplum örgütlerinin açtığı davalar sonucunda yargı tarafından iptal edilmişti. Karayolu ulaşımının bulunmadığı bölgede, sahilde faaliyet gösteren işletmeler bugüne kadar konaklama içermeyen, günübirlik tesis statüsünde hizmet veriyordu. Limanağzı’na ulaşım yalnızca Kaş Limanı’ndan kalkan teknelerle sağlanıyordu.

‘KİŞİSEL ÇIKAR VE RANT’

Aralık 2025’te Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Limanağzı’nda özel bir firmaya ait 16 dönümlük araziye ulaşım sağlanması amacıyla 3 bin 978 metrekarelik orman alanında yol açılmasına izin verdi. Açılan güzergâh, 29 yıllığına Egem Eko Turizm Yatırımları AŞ’ye kiralandı. İzin belgelerinde yolun yalnızca şirket kullanımına tahsis edildiği belirtilirken gerekçe olarak “kamu yararı ve zaruret” ifadelerine yer verildi. Şirketin sahibinin eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu olduğu ortaya çıktı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, verilen izne tepki göstererek “Kamu yararı nerede? Bu yol Limanağzı’nda zeytinliği olan Kaş halkı için mi açıldı, yoksa eski bir bakanın özel arazisine ulaşımı kolaylaştırmak için mi?” diye sordu. Akoy, yolun kamu yararı için değil, kişisel çıkar ve rant amacıyla açıldığını savundu.

MUMCU AÇIKLAMA YAPTI

Erkan Mumcu ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, çevre düşmanı olarak gösterilmeyi hak etmediğini belirterek yapılan çalışmaların imar mevzuatının zorunlu kıldığı işlemler olduğunu söyledi.

Ahmet Murat Akoy ise Mumcu’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek Limanağzı’nda onaylı bir imar planı ve konaklama izni bulunmadığını söyledi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün verdiği yol açma izninin hukuka açıkça aykırı olduğunu savunan Akoy, iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtıklarını bildirdi.