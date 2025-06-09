Eski Belde Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik evinde ölü bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi’nde 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ekrem Taşkesdik (62), evinde ölü bulundu.

Olay, Mecidiye Mahallesi Koca Aralık Sokak’ta meydana geldi. Taşkesdik’in evinin önünden geçen bir akrabası, içeriden gelen köpek sesleri üzerine şüphelenerek eve girdi. İçeri girdiğinde Taşkesdik’i yerde hareketsiz şekilde bulan yakını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk değerlendirmelere göre, ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Taşkesdik’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.