Eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinin eski belediye başkanlarından Hasan Karaçelik akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 08:54
Eski Belediye Başkanı Hasan Karaçelik hayatını kaybetti
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İki dönem Ortaca Belediye Başkanlığı yapan, Hasan Karaçelik’in akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Evli ve iki çocuk babası Karaçelik’in, hastanede yeniden kalp krizi geçirdiği doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karaçelik’in ölümü sevenlerini üzdü.


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