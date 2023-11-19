Eski AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım hayatını kaybetti

Diyarbakır'da eski AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım (35), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 13:59
Eski AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım hayatını kaybetti
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AKP Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Yıldırım, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, "Önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.


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