Eski AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım hayatını kaybetti
Diyarbakır'da eski AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Hatice Yıldırım (35), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
AKP Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Yıldırım, dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, yaptığı açıklamada, "Önceki dönem AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ın en yakın rakibi çok 'tanıdık'
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Pazar kabusu yolda!
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Cenazede gerginlik!
- Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
- Tuzlaspor Başkanı'yla neler konuştu?
- Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek
- Bazı ilçeler beyaza büründü!
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!