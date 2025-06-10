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Eski Belediye Başkanı'nın sır ölümü: Ayrıntılar ortaya çıktı

Eski Belediye Başkanı'nın sır ölümü: Ayrıntılar ortaya çıktı

10.06.2025 09:16:00
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İHA
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Eski Belediye Başkanı'nın sır ölümü: Ayrıntılar ortaya çıktı

Kütahya'da Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik (62), evinde ölü bulundu. Taşkesdik'in cansız bedeninin, evden gelen köpek seslerini duyan akrabası tarafından bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da Mecidiye Mahallesi Koca Aralık Sokak'ta sokaktan tesadüfen geçerken; Eskigediz Beldesi eski Belediye Başkanı Ekrem Taşkesdik’e ait evden gelen köpek seslerini duyan akrabası eve girdi. 

Taşkedik’in hareketsiz şekilde yattığını gören akrabası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkesdik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkesdik’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

MORGA KALDIRILDI

Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi’nde 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Taşkesdik’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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