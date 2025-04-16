Eski belediye başkanından bayraklara 20 milyon TL

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 08:02

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığı döneminde, 31 Mart yerel seçiminden 25 gün önce, 1 milyon 220 bin bayrak ve flama alımına toplam 20 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, rapor hazırladı. Tekcan, raporda şunları yazdı: “Eskimiş bayrakların yok edilmesini hükme bağlayan yönetmelikte usulü düzenlenmiştir. Türk bayrağı için hurdaya ayrılma veya imha edilmesi değerlendirmesi yapmak yalınızca valilik veya kaymakamlık makamı tarafından komisyon eşliğinde yapılması gerekirken belediyenin imha işlemi mümkün görülmemekte ve mülki idare amirliğince yok etme işlemi tesis edilmesi gerekmektedir”