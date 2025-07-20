Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık kimdir, kaç yaşında? Lale Karabıyık neden hayatını kaybetti?

LALE KARABIYIK KİMDİR?

Lale Karabıyık 22 Ağustos 1965 yılında Bilecik'te doğdu.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü finans ana bilim dalına profesör olarak atandı.

Hazırladığı altı ders ve araştırma kitabının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Öğretim üyeliği sırasında akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulundu. 1999 yılından bu yana yerel ve ulusal basında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleri yapmakta ve köşe yazılarıyla yer almaktadır.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden TBMM 25. Dönem Bursa milletvekili seçildi.

24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Şubat 2018 tarihinde Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak atandı. 1 Haziran 2023 tarihinde yapılan MYK toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu ve MYK'dan istifa etti. 5 Haziran 2023 tarihinde CHP tarafından yapılan açıklamaya göre MYK İşveren Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

LALE KARABIYIK'IN ÖZEL HAYATI

Lale Karabıyık, evli ve bir çocuk annesidir.

LALE KARABIYIK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören yarın saat 10.00’da Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek.