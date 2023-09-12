Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur'un yargılanmasına devam ediliyor, mağdurlar endişeli! 'Yargıya müdahaleden korkuyoruz'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 18:30

Güncelleme: 12.09.2023 - 18:30

Emin Adanur’un sahibi olduğu Ergünkent İnşaat firması 2021 yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde konut projesine başladı. Proje henüz inşaat halindeyken konutların satılması için aracılık görevi Ahmet Demirtaş isimli şahısa verildi. Satış sözleşmelerinde Ergünkent İnşaat firmasının kaşesi ve Emin Adanur’un imzası yer aldı. Projenin tamamlanmasına yakın ise 35 mağdur, satın aldıkları konutların başkalarına daha satıldığını fark etti. Ücretini ödeyerek satın aldıkları konutların başkalarına da satıldığını öğrenen mağdurlardan önce 6’sı sonra 25’i birden davacı oldu.

İlk dava Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken 25 mağdurun olduğu diğer dava ise Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davalarda Adanur hakkında toplam 350 yıl hapis cezası istenirken 4 gün adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı da verildi.

Ergünkent firması sahibi Adanur, kendisinin de Ahmet Demirtaş tarafından mağdur edildiğini iddia etti. Ancak Adanur mahkemede imzaların kendisine ait olduğunu reddetmedi. Öte yandan yapılan sözleşmelerde ise ödemelerin Ergünkent şirketi adına alındığı belirtildi. Mağdurlar sözleşmelerin Ergünkent şirketinin ofisinde yapıldığını da vurguluyor.

‘VALİ İLE GÖRÜŞTÜ’

Güvenliğinden endişe ettiği gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir mağdur “Ergünkent sitesinde binalar henüz inşaat halindeyken biz mevcut evimizi satıp, üzerine kredi çekip daire satın aldık. Satın aldığımız dairenin ise bir başkasına daha satıldığını öğrendik. Hem evimizden olduk, hem kredi borcuna girdik hem kira ödemek zorunda kaldık hem de avukat masraflarımız oldu. Bu kişinin ilkokul öğretmenini dahi dolandırdığı söyleniyor” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi’nden randevu talep ettiklerini de aktaran mağdur “Vali beyden randevu talep ettik. Sorunlarınızı yazıp anlatan dilekçeler yazın iletelim dediler. Bunu yaptık. Sonrasında ise hep oyaladılar bizi. Bir baktık biz biz randevu için didinip dururken Adanur görüşme geçirleştirmiş Vali beyle. Bu bizde endişe yaratıyor” dedi.

‘SİYASİLERLE FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR’

Tuğba Şahin isimli bir başka mağdur ise “Emekli annem ve babam için ev almak istedik. Onların yıllarca biriktirdiği para üzerine ben de ekleme yaptım ve evin ödemesini yaptık. Ailem 1 yıl benim yanımda yaşadılar. Bu sürenin ardından artık rahatsız olmaya başladıkları için kirada eve çıktılar. Kiralarını ben ödüyorum. Ev ne zaman bitecek diye soruyorlar. Onlara söyleyemedim bile durumu. Yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkları var üzülmelerini istemiyorum. Ertelendi, yapılacak gibi şeyler söylüyorum. Siyasilerle sürekli fotoğraf paylaşıyor. ‘Ben güçlüyüm, yenilen siz olacaksınız’ diyor. Nasıl bu kadar vicdansız olabilir” ifadelerini kullandı.

‘30 YILLIK EMEKLİ İKRAMİYEM GİTTİ’

Emekli ikramiyesini Ergünket’ten konut için kullandığını ancak dairesine kavuşamadığını söyleyen bir başka mağdur ise yaladıklarını şöyle anlattı: “30 yıl çalışıp emekli olduktan sonra emekli ikramiyemle çocuklarıma bir ev almak istedim. Bir emlakçı aracılığı ile 2021 yılında Emin Adanur’un sahibi olduğu Ergünkent’in Balkan Mahallesindeki Bulvar Plus projesinde I Blok 17 numaralı daireyi o zaman kent ormanında bulunan Ergünkent ofisinde imzaladığım sözleşme ile Hasan Karakaş isimli şahıstan devir alarak satın aldım. 2022 yılının başında evimizin kişilere satıldığını öğrendim. Daha sonra baktım ki bir tek mağdur ben değilmişim. Diğer mağdur olan kişilere ulaştım. Bütün birikimimizi hayallerimizi buraya yatırdık. Benim gibi Ergünkent tarafından mağdur edilen 70'e yakın kişi bulunmaktadır.”

‘ARABAMI, ARSAMI SATTIM’

Başka bir mağdur ise “Ev için hayatımda tek hamlemiz vardı onu da kaybettik. Bu proje için sıfır model aldığım arabamı ve arsamı sattım üstüne de kredi çektim. Onca insanı dolandıran kişinin belli olması lazım bu kadar çok insan mağdurken" dedi.