Eski CHP Milletvekili Ziya Yergök’ten dikkat çekici iddia: ‘Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ben olmadan karar alamaz diyordu’

Eski CHP Milletvekili Ziya Yergök, Meltem TV’de Çağdaş Bayraktar’ın sorularını yanıtladı. Parti içi dengeler ve geçmiş dönem ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Yergök, Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı dönemine ilişkin iddialarını dile getirdi.

Yergök, o dönemde bir milletvekili arkadaşının Tekin’e “Sen İstanbul İl Başkanısın, burası genel merkezden daha önemli bir görev” dediğini aktararak şunları söyledi:

“O dönem bir milletvekili arkadaşımız Gürsel Tekin'e 'Sen İstanbul İl Başkanısın, burası genel merkezden daha önemli bir görev' diyor.

Gürsel Tekin ise 'Kılıçdaroğlu ben olmadan tek başına karar alamaz' diyor.”