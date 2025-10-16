Eski CHP milletvekilinden ‘baskın seçim’ iddiası: Seçim için tarih verdi!

Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

TELE1’e konuşan Sağlar, şunları söyledi:

“Sinirler gergin. Meclis’te herkes hesap soruyor. Gerçek gündemin dışında başka gündemlerle de uğraşıyoruz. Ama ne zaman bu biter? Seçim kararı alınınca. Baskın seçim yapacaklarını düşünüyorum. O da herhalde ocak ayında kararı alınacaktır. O zaman rahatlar insanlar. Seçim sürecinde ne yapacakları belli olur. CHP bunu gördüğü için, haftada 2 gün yaptıkları eylem toplantılarını yurt dışında da yapıyor. Diğer partiler de kızgınlıklarını bir kenara bırakıp ne yapacaklarını söyleyeceklerdir diye düşünüyorum.”

TARİH VERDİ

Sağlar, erken seçimin Mart ayında yapılabileceğini de belirterek “Ocak ayında karar verilecektir, Mart ayında seçim yapılacaktır” dedi.