Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'den 'türban teklifi yasası' yorumu

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:39

Başkanlığını eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un yaptığı Milli Merkez’in Ankara Temsilcisi, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, CHP’nin türbana ilişkin yasa teklifine yönelik, “CHP laik-cumhuriyetçi ve demokrat bilinçli kesimlerin AKP’ye oy vermediğini ve vermeyeceğini gayet iyi biliyor. Muhafazakâr/mütedeyyin kesimlerin başörtüsü üzerinden istismar edilmelerinin önüne geçmek ve CHP’nin bu konuda yasakçı olmayacağının bir anlamda güvencesini vermek istiyor olabilir” dedi.

İran’daki kadın eylemlerine de değinen Söylemez, “Ancak CHP hemen yanı başımızda İran’da kadınların, başörtüsünü çıkarmak istediklerinde siyasal İslamcı yobazlar tarafından nasıl zulme ve şiddete maruz kaldıklarının da elbette farkında olsa gerek. Laiklik ilkesi hem cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden hem de CHP’nin 6 okla ifade edilen kurucu ilkelerinden kuşkusuz en önemlisi” ifadelerini kullandı. Söylemez, otoriter/keyfi tek adam rejiminin ilk seçimlerde yenilgiye uğratılması ve demokratik parlamenter rejime dönüşün önünün açılabilmesi için olabilecek en geniş paydada, sağ-sol demeden bir işbirliği ve güç birliği yapılmasının her şeye rağmen öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, “O zamana kadar ayrılıklarımızı öteleyip, ortak temel noktalarda uzlaşmakta ve ittifakı 6’lı masayla sınırlamadan, mümkün olduğunca genişletip-yaygınlaştırmakta yarar var. Neredeyse 6 ay sonra yapılacak seçimlere kadar sabırlı, bilinçli, basiretli, tutarlı ve kararlı bir dayanışma göstererek, eleştiri ve önerilerimizi bir çatışma-ayrışma noktasına taşımadan, usulünce ve üslubunca yapabilirsek, alınacak sonucun buna değeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum” diye konuştu.