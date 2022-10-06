İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken iddia: ''Kılıçdaroğlu, başörtüsü talimatını altı ay önce vermiş'

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:56

İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Küçükkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına başörtüsüne ilişkin çalışmalarına altı ay önce talimat verdiğini iddia etti.

Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'nun danışmanını, iki tane genel başkan yardımcısı ve yakın çalışma arkadaşları ile görüştüğünü belirten Küçükkaya, "Seçime doğru giderken siyasetçilerin amacı siyasal iletişim kurmak ve gündemi belirlemektir. Gündemi belirledi. İkincisi, Erdoğan'ın ağzından şunu kayıtlara geçirdi. 'Türkiye'nin başörtüsü sorunu yoktur. Bu mesele çözülmüştür' dedi. Üç, bir senaryo var bilmiyorum doğru mu, güya iktidar seçime doğru giderken yeni anayasa tartışması ortaya atmak istiyormuş. Kılıçdaroğlu bunu duymuş, sezmiş ve öne almış. Bence, Kılıçdaroğlu ne yaptı biliyor musunuz? Altılı masadaki ortaklarını rahatlattı. Temel Karamollaoğlu cuma namazına gittiği zaman yaşanan diyaloglar, Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun yaşadıkları... Dün itibariyle aslında Kılıçdaroğlu altılı masadaki dostlarının elini rahatlattı. Böylece kendisinin olası adaylığı konusunda altılı masada uygun zemin yarattı. Dün itibariyle ortak aday olma konusunda Kılıçdaroğlu en güçlü durumuna geldi" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, BAŞÖRTÜSÜ TALİMATINI ALTI AY ÖNCE VERMİŞ"

Öte yandan Küçükkaya, bir kulis bilgisi daha paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun altı ay önce talimat verdiğini belirten Küçükkaya, "Altı ay önce, 'Böyle bir konuda çalışma yapın' diye talimat vermiş. Çalışmalar yapılmış, Kılıçdaroğlu'na verilmiş. 'Kimseye duyurmadan, bekletin' demiş. Son derece bilinçli bir planlama ile hamle yaptı Kılıçdaroğlu. Hamlenin arkasında da yaklaşan seçimler, o seçimlerdeki Millet İttifakı'na yönelik yaklaşımlar var" dedi.