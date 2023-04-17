Eski devlet hastanesi 'millet bahçeleri' için satılıyor!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:34

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:34

İzmir’in Foça ilçesinde Küçükdeniz sahiline 1932 yılında inşa edilen ve aralıksız 87 yıl sağlık hizmeti veren Foça Eski Devlet Hastanesi, yeni hastane binasının yapılmasıyla 2019 yılında atıl bırakıldı. Çürümeye terk edilen bina için 4 yıldır eylem ve çağrılar yapan vatandaşlar ve STK’ler binanın sağlık ocağı, aile hekimliği, 112 ambulans hizmetleri merkezi, yaşlı bakım hizmetleri gibi sağlık hizmetlerinde kullanılmaya devam etmesini talep ediyordu.

ÖNCE TOKİ’YE DEVREDİLDİ

Konumu gereği değerli bir mevkide bulunan binanın Haziran 2022’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredildiği, 11.01.2023 tarihinde ise “Millet Bahçelerinin Finansmanı” kategorisine alınarak satışının önünün açıldığı öğrenildi. Hastanenin yapımı ve tefrişinde büyük katkısı olan ve Sağlık Bakanlığı ile bu konuda sözleşmesi bulunan Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı yürütmenin durdurulması talebiyle yargıya başvurdu. Açılan davanın yanı sıra yeni bir imza kampanyası da başlatıldı. Foçalılar ve vakıf yönetimi binanın satış kararından geri dönülmesini ve binanın yine halkın sağlık ihtiyaçları için kullanılmasını talep ediyor. Binanın bu amaçla düzenlenmesi için gerekli tüm masrafın vakıfça karşılanacağı da taahhüt ediliyor.

SOKAKLARDA İMZA TOPLANIYOR

Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda ki stantta kampanyaya imza veren vatandaşlardan Ayla Dandin; “ İzmir Foça eski Devlet Hastanesinin satılmasını istemiyoruz. Bir sağlık ocağı olmasını istiyoruz. Vatandaş olarak buna hakkımız var” derken, Cemile Bulut; “Eski Devlet Hastanemizin sağlık kurumu olarak devam etmesini istiyoruz. Vatandaş olarak bu talebimizi dile getiriyoruz” sözleriyle yetkililere seslendi.

MASRAFLARI REHA NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİ VAKFI KARŞILAYACAK

Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yönetim kurulu üyesi Osman Mert’te öncelikle açtıkları davayla yürütmenin durdurulmasını beklediklerini, bina için tüm masrafları karşılamayı da vakıf olarak taahhüt ettiklerini söyledi.

Osman Mert; “Vakfımızın yürütmenin durdurulmasıyla ilgili açtığı dava sürecimiz devam ederken, Foça halkının mevcut konudaki duyarlılığını, onlardan gelen destek mesajlarını, halkın bu konudaki net duruşunu ortaya koymak adına birde imza kampanyası başlattık. Bir taraftan hukuki hakkımızı ararken diğer taraftan Foça halkının toplumsal desteğini imza altına almayı uygun bulduk. Şunun bilinmesini isteriz ki; ambulans ihtiyacı, sağlık ocağı ihtiyacı, aile hekimi ihtiyacı, yarınlarda yaşlandığında rehabilitasyon merkezi ve yaşlı bakım hizmeti ihtiyacı olacağını düşünen her Foçalının bu konuda desteğini imza ile netleştirmesinin önemini tüm Foça halkı ile paylaşıyoruz. Biz vakfımız ve Foça halkı olarak eski hastane binamızın yerinin kesinlikle satışına karşıyız. Burası Foça halkının sağlık hizmetlerinde kullanılmalıdır. Bu noktada gelecek proje vakfımız tarafından finanse edilecektir” diye konuştu.