Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra bir dönem BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten ve önceki gün yaşa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen için bugün öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Türkmen'in eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.



Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, iş insanı ve sanayici İnan Kıraç, gazeteci Fatih Altaylı, Türkmen'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Türkmen’in eşi Füsun Türkmen, “Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik her şeyden önce. Çok iyi yürekli, her dokunduğuna uğur getiren, herkese destek olan bir şahsiyetti. Ülkemize de elinden geldiğince katkılarda bulundu. Allah rahmet eylesin diyoruz” dedi.

Türkmen’in oğlu Güner Türkmen de "Babanın kıymeti ölçülmez. O hep bizim kalbimizde yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, nur olsun” diye konuştu.

Türkmen, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedildi.











