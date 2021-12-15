Eski elçi Satterfield'dan İmamoğlu'na 'veda' ziyareti
Ekrem İmamoğlu, görevini Jeff Flake’e devreden ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevini Jeff Flake’e devreden ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı, Florya’daki makam odasında ağırladı.
Kendisine veda ziyaretinde bulunan Satterfield’ın, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında çok değerli bir dönemde görev yaptığını belirten İmamoğlu, “Daha önceki toplantılarımızda da Türkiye'ye olan yakın ilgisi ve çok konuya bölgesel anlamdaki deneyimiyle katkı sunma çabası, bizleri buluşmalarımızda önemli derecede etkilemişti. Bugün de bir veda ziyareti, görev değişimi söz konusu. Ama saygıdeğer büyükelçinin bölgeye olan ilgisinin hiç bitmeyeceğini hissedebiliyoruz. Umarım Türkiye ve İstanbul anılarının her zaman, aynı zamanda Türkiye'nin de bir gönül elçisi olarak yaşamı boyunca sürmesini diliyorum. Bu duygularla kendisini ağırlıyoruz” dedi.
Türkiye'den çok iyi duygularla ve biriktirilmiş dostluklarla ayrılacağını kaydeden Satterfield da Türkiye ve İstanbul ile ilişkisinin devam edeceğini ifade etti.
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