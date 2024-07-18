Eski erkek arkadaşıyla tartıştı: Balkondan atladı!

Karabük’te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 00:15
Eski erkek arkadaşıyla tartıştı: Balkondan atladı!
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Olay, 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Caddede meydana geldi. R.A. (24) isimli kadın, kuzenleriyle evde otururken iddiaya göre eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. 

Daha sonra telefonu kapatan R.A., 7. kattaki dairenin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Kadın ağır yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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