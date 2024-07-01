Eski eşi tarafından öldürülen kadının paylaşımı yürek dağladı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:27

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:27

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay’ı aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay’ı (27) 13 yerinden bıçakladı.

Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çimtay, sosyal medya hesabından belirli tarihlerde paylaştığı gönderilerden, ’’Yaşama sevincimi kaybettim”, ’’Allah’ım sabır ver bana”, ’’Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamamak’’, Bize ne oldu bütün insanlar hepimize soruyorum, bize ne oldu” ve "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kaldı.