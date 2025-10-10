Eski eşi ve kızını öldürdü: İki kez ağırlaştırılmış müebbet aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Bekir Doğan, 30 Aralık 2023’te boşandığı eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İlk yargılamada sanık iki kez ağırlaştırılmış müebbet almasına karşın üst mahkeme, sanığın fiili ehliyeti araştırılmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Yeniden görülen davanın ardındandan sanığın fiili ehliyeti tam olduğu belirlenirken, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

GERÇEKLERE KAMUFLAJ

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz, “Kadın cinayeti dosyalarında faillerin akıl sağlıklarının bozuk olduğunu iddia ettiğini görüyoruz. Hatta sanık tarafın böyle bir iddiası ve talebi olmasa dahi üst derece mahkemelerinin kararı bozarak akıl sağlığına ilişkin araştırma ile yargılamayı yenilediklerini görüyoruz” dedi.

Topuz, “Şiddetin gerçek sebepleri kamufle edilmeye çalışılıyor. Bizler kadına yönelik şiddetin cinsiyetçi politik tutumlar ve cezasızlıklar ile meşru hale getirildiğini, toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılan gericiliğin şiddet vakalarını nasıl artırdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.