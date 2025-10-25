Eski eşini yaralayan şüpheli tutuklandı

Eski eşi M.U'yu (37) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.O'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, M.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.
Dicle Mahallesi’nde dün M.O. ile M.U. arasında evde başlayan tartışmada M.O. eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmış, polis şüpheliyi Torbalı ilçesinde yakalamıştı.