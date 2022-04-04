Eski Foça Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim yaşamını yitirdi

İzmir'in Foça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim 63 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:16
Eski Foça Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim yaşamını yitirdi
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Foça Belediyesinde 1989-1999 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Ahmet Nihat Dirim, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

Geçtiğimiz ay, Ege Barış ve İletişim Derneği'nin Barış Belediyeciliği Emek Ödülü verilen Dirim, Foça'daki evinde hayatını kaybetti. Dirim'in cenaze programının henüz kesinleşmediği bildirildi. 



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