Eski İBB Medya A.Ş Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın avukatından sevk ve tutukluluk şartlarına tepki: 'Bilekleri mosmordu'

Avukat Kaptan, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunu’na bağlı 45 No’lu Genelge’ye göre, tutuklu sevklerinin ancak belli koşullarda yapılabileceğini hatırlatarak, “Güvenlik riski, kapasite sorunu, disiplin ihlali ya da sağlık ve eğitim gibi özel durumlar gerekir. Müvekkilim açısından bu şartların hiçbiri oluşmamıştır. Ayrıca tarafımıza hiçbir gerekçe sunulmamıştır” dedi.

Kaptan, “Afyon Cezaevi’nde yerde yattığını öğreniyoruz. Bu açıkça insan haklarına aykırıdır. Ailesi, avukatları ve kendisi İstanbul’da ikamet ediyor. Soruşturma da İstanbul’da yürütülüyor. Tüm bu durumlar dikkate alındığında bu sevkin haklı bir gerekçeye dayanması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

"ZİYARET HAKKI FİİLEN ENGELLENMİŞ DURUMDA"

Müvekkilinin ailesinin ve avukatlarının, Afyon’a ulaşımda büyük zorluk yaşadığını dile getiren Kaptan, “Afyon’da havalimanı yok. Arabayla en az 6 saat sürüyor. Ailesi ve biz avukatlar için bu çok ciddi bir erişim sorunu oluşturuyor” dedi.

Sevk sırasında Elif Atayman’ın ellerinin kelepçeli olduğunu ve küçük bir kapalı araçla taşındığını aktaran Kaptan, “Kendisi bileklerinin morardığını belirtti. Bu insan onuruna aykırı bir muameledir” dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL’LE GÖRÜŞME HABERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda bazı basın organlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Atayman dahil bazı tutuklularla yaptığı cezaevi görüşmelerine ilişkin iddiaların da asılsız olduğunu vurgulayan Kaptan, şunları söyledi:

“Haberde, kadın tutuklulara itirafta bulunmamaları karşılığında ödül vadedildiği öne sürülmüştü. Müvekkilimiz görüşmenin yalnızca sağlık durumu ve tutukluluk koşulları gibi genel konularla sınırlı olduğunu ifade etti. Görüşmeler yalnızca iki kişi arasında, dinleme yapılamayan bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu nedenle haberin içeriği gerçek dışı ve son derece düşündürücüdür.”

"HAYATI MÜTEVAZI, RÜŞVETLE BAĞLANTISI YOK"

Kaptan, Atayman’ın sinema ve televizyon bölümü mezunu bir akademisyen olduğunu ve Beykent ile Işık üniversitelerinde ders verdiğini belirterek, “Medya A.Ş Genel Müdürlüğü görevine liyakati nedeniyle atanmıştır. 20 ay boyunca görevini titizlikle yerine getirmiştir. Soruşturma kapsamında yöneltilen sorulara ve belgelerdeki içeriklere bakıldığında rüşvetle bağlantılı bir gelir elde etmediği, mal varlığının mütevazı olduğu açıkça ortadadır. Ancak buna rağmen bu belgelerin delil gibi sunulup sunulmayacağını bekliyoruz” diye konuştu.

Kaptan, sevk ve tutukluluk sürecinde yaşanan hukuka aykırılıklara ilişkin gerekli başvuruları yapacaklarını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.