Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Erdoğan panik içinde

10 Ekim 2021 Pazar, 13:25

Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın muhalefet sözcülerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti sözcülerine cevap vermemesini önerdiğini aktardı. Tantan, "Muhalefet konuşmazsa, AKP Genel Başkanı kendi kendini bitirecek. Şu anda panik içinde" dedi.

Öztürk'ün köşesindeki ilgili bölümü şöyle:

Önceki İçişleri bakanlarından Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan da gelişmeleri yakından izliyor. Dün konuştuğumuzda, muhalefetin sözcülerinin bir ay AKP Genel Başkanı'na ve o partinin sözcülerine cevap vermemesini öneriyor, nedenini şöyle açıklıyor:

“Muhalefet konuşmazsa, AKP Genel Başkanı kendi kendini bitirecek. Şu anda panik içinde. Batı'dan destek istiyor, halifelik hayaliyle yaşıyor. Çok büyük servet sahibi oldular. O serveti kullanamayacağını biliyor. O'nu ayakta tutan, muhalefet parti liderleri ve sözcüleridir.

Erdoğan ve ekibi hakkında hiç konuşmaya bile gerek yok. Yurtiçinde ve dışında güven kaybetmiş bir isim. Yandaşlarının nasıl zengin oldukları açığa çıktı. Artık, dini değerlerimizi kullanması da onu kurtaramıyor. Şu anda yapılan devlet gücünün tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Muhalefet, devlet kurumlarına sahip çıkarsa, oradaki vatanperver insanlar da kanunsuz emirleri artık dinlemeyecek ve yasadışı istekleri yerine getirmeyecektir.

İçerde yaşanan sıkıntılardan daha büyüğü çevremizdeki gelişmeler. Bölücü terör örgütü devlet kuruyor. Muhalefet ‘siyasi gerilimler, siyasi cinayetler' diyeceğine 5-6 maddelik düzenlemeyle Suriye politikasının, Suriye-Lübnan ve Irak'la beraber bu emperyal oyunu bozabilir, barışa katkı sağlayabilir. YPG-PKK silahlandırıldı. Bu silahlara el koymalıyız. Uluslararası sözleşmeler de bir ülkeye, güvenliğini tehdit eden bütün yapılara karşı komşu ülkelere de müdahale etme yetkisi tanıyor.