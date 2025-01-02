Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:59

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki, Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir? Sabri Uzun neden gözaltına alındı?

SABRİ UZUN KİMDİR?

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyette göreve başladı. Görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.

40 yıllık mesleki hayatında Türkiye'de yaşanan çok sayıda istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol oynadı. Uzun, "İn" adlı kitabında 40 yıllık meslek hayatında tanık olduğu olaylara yer vermişti.

SABRİ UZUN NEDEN TUTUKLANDI?

Sabri Uzun hakkında, 17 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Twitter'daki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatıldı ve tutuklandı. Sabri Uzun, Eylül 2019'da tahliye edildi. Mahmkeme, Sabri Uzun'a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

SABRİ UZUN NEDEN GÖZALTINDA?

Sabri Uzun, 1 Ocak 2025'te sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı.

Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur." paylaşımıyla dikkat çekmişti. Sabri Uzun, 2 Ocak 2025 tarihinde ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.