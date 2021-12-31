Eski kayınvalidesini döven kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski kayınvalidesini darbettiği ileri sürülen A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kocasından 5 yıl önce boşanan A.E., telefonda eski kayınvalidesi B.İ. ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası gelin A.E., eski kayınvalidesi B.İ.'nin evine geldi. Aralarında tekrar tartışma yaşayan ikili, iddiaya göre A.E.'nin eski kayınvalidesi B.İ.'yi itti.
Darbettiği de ileri sürülen gelin, şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Yaşlı kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen gelin A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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