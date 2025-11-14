Eski kız arkadaşını öldüren sanığa, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Olay, 16 Mart 2024’te Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yaşamını yitirdi. Olaydan 6 gün sonra İstanbul’da saklandığı kömürlükte yakalanan Muhammed Tarhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanan Tarhan’ın davanın 23 Ekim’de Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7’nci duruşmasında, Esen’i takip ederek ev adresini tespit eden ve tabancayla vurarak öldüren Muhammed Tarhan hakkında ‘Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması de istendi. Mütaalada, Gülhan Esen’in 2021 yılında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na Muhammed Tarhan’ın kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, daha sonra yine 2021 yılında sanık tarafından öldürülmekle tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve tedbir kararı aldırdığı bilgisine yer verildi. Gülhan Esen’in evleneceğini öğrenmesinin ardından takip ederek yeni evinin adresini belirlediğini, bu evi izlemeye devam ettiğini, kaçta işe gidip, kaçta işten döndüğünü öğrendiğini sanık Muhammed Tarhan’ın itiraf ettiği belirtilen mütaalada, cinayetin tasarlanarak işlendiği vurgulandı. Sanığın Gülhan Esen’in evinin çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, ruhsatsız tabanca satın aldığı, Gülhan Esen’e 7 el ateş edip vurduktan sonra henüz ölmemişken yerde tekmeleyip eziyet çektirerek ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

'BEN VİCDANIMLA KENDİMİ MAHKUM ETTİM'

Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün 8’incisi görülen duruşmaya Gülhan Esen’in yakınları, iş arkadaşları ve ailenin avukatları katıldı. Tutuklu Muhammed Tarhan ise SEGBİS aracılığıyla bulunduğu cezaevinden savunmasını yaptı. Cinayeti planlayarak işlemediğini iddia eden Tarhan, “Maktule karşı canavarca hisle davrandığım şeklindeki iddialar doğru değildir. Ben zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım. O gün de maktulü öldürmek için oraya gitmedim, bana ağır küfürler edince ve kolumu tutunca üzerimdeki silahla ateş etmiştim. Bu sonuç olsun istemezdim, çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, Muhammed Tarhan’a ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Kadına karşı öldürme’ suçlarından, suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saiki de dikkate alınarak 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

'KARAR, İÇİMİZİ SOĞUTSA DA EKSİKLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Mağdur ailenin avukatı Fırat Can Güngör, karar sonrası yaptığı açıklamada, 8’inci celse sonunda istedikleri karara ulaştıklarını ancak, savcılık mütalaasında talep edilen, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan ceza verilmediğini hatırlatarak, “Sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı, bir buçuk senedir burada hukuk mücadelesi veriyoruz. Nihayetinde bir karar aldık ancak biz buna da itiraz edeceğiz. Çünkü sanığın öldürmeye yönelik ateş ettikten sonra yere düşen Gülhan’ı tekmelediğini ilk ifadesinden itibaren belirtti, Adli Tıp raporları da ortada. Verilmiş karar içimizi soğutsa da yine de bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Bu eksikliğin giderilmesi için de gerekli itirazı yapacağız. Çünkü bundan sonraki dosyalarda emsal teşkil etmesi açısından da çok önemlidir. ‘Canavarca hisle adam öldürme’ suçunun da dosyaya dahil edilmesi için gerekli mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.

'BİR TANE DAHA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDIRACAĞIZ'

Gülhan Esen’in kız kardeşi Rabia Albayrak ise kardeşinin canice hayattan koparıldığını ifade edip, şunları söyledi:

“Ablam 7 kurşunla öldürüldü ardından tekmelendi ve canice hayattan koparıldı. Sanık 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Başka Gülhan'lar ölmesin dedikçe devam ediyor. Keşke bir şeyler yapılsa. Bir tane daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağına inanıyorum.”

'NEDEN HERKES ELİNDE SİLAHLA GEZEBİLİYOR ?'

Gülhan Esen’in ablası Sümeyye Albayrak ise “Onlar orada yaptıklarının cezasını çekiyor, ya biz veya ölenler neyin cezasını çekiyor? Biz kadınlar sürekli niye aynı şeyi yaşıyoruz, niye bizim ciğerimiz yanıyorken kimse hiç bir şey yapmıyor? Niye 1,5 yılda çıktı sonuç ve neden kimse verilen cezalardan korkmuyor? Niye herkes elinde silahla gezebiliyor? Yerde tekmelenmiş kardeşimizin cezası bu değil. Öldüren öldürdüğüyle, ölen öldüğüyle kalmamalı” diye konuştu.