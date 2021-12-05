Eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı
Elazığ'da, eski kız arkadaşının evini benzin döküp ateşe veren M.B., düzenlenen operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edildi.
Elazığ'daki olay, dün öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 2 katlı evin son katında meydana geldi.
İddiaya göre M.B., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ç.Ç isimli kadının bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. M.B. olay yerinden kaçarken ev yandı. Bu sırada uyuyan Ç.Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark ederek balkondan atlayarak kurtuldu. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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