Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken zanlı yeniden tutuklandı

10 Mart 2022 Perşembe, 09:26

Hatay’da G.Ç.'nin yüzüne kızgın yağ atan ve tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen, yeniden tutuklandı.

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, şiddet uyguladığı G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu ve başından aşağı kızgın yağ döktü.

Erkmen, bir süre daha şiddet uygulayıp G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç’nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, tutuklandı.

YENİDEN TUTUKLANDI

G.Ç.'yi dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde 15 Aralık’ta Mustafa Resul Erkmen isimli kişi, G.Ç.’nin kapısını çalarak, zorla içeri girdi. G.Ç.'yi istismar eden Mustafa Resul Erkmen, ardından yüzüne kızgın yağ döktü. G.Ç.’nin beyanlarından sonra gözaltına alınan Erkmen, "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erkmen hastanede verdiği ilk ifadede, saldırıyı kendisinin yapmadığını, G.Ç.’nin evine misafir olarak gelen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Avukat Mehtap Sert, Mustafa Resul Erkmen’in 1 yılı aşkın süredir G.Ç.’yi takip ettiğini, G.Ç.’nin, Erkmen’den şikâyetçi olduğunu söylemişti.