Eski kulüp başkanı Hikmet Tanrıverdi İYİ Parti'ye katıldı
Eski Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı. Tanrıverdi'ye rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.
Malatyaspor Kulübü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin eski başkanlarından olan Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı. Tanrıverdi’ye rozetini Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında taktı.
Tarıverdi, 2015 yılında seçim vaatleri kapsamında hükümetin planlandığı gibi asgari ücreti bin 300 liraya çıkarması ve bunun maliyetinin tamamının sanayiciye yüklemesi durumunda hazır giyim sektörünün çok ciddi sıkıntılar yaşacağını ve üretimin çevre ülkelere kayabileceğini söylemişti.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması