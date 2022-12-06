Eski kulüp başkanı Hikmet Tanrıverdi İYİ Parti'ye katıldı

Eski Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı. Tanrıverdi'ye rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

ANKA
06 Aralık 2022 Salı, 16:07
Eski kulüp başkanı Hikmet Tanrıverdi İYİ Parti'ye katıldı
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Malatyaspor Kulübü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin eski başkanlarından olan Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı. Tanrıverdi’ye rozetini Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında taktı.

Tarıverdi, 2015 yılında seçim vaatleri kapsamında hükümetin planlandığı gibi asgari ücreti bin 300 liraya çıkarması ve bunun maliyetinin tamamının sanayiciye yüklemesi durumunda hazır giyim sektörünün çok ciddi sıkıntılar yaşacağını ve üretimin çevre ülkelere kayabileceğini söylemişti. 


İyi Parti Hikmet Tanrıverdi rozet

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