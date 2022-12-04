Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener’in danışmanı oldu

04 Aralık 2022 Pazar, 00:38

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu ekim ayında İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis’teki grup toplantısında rozeti takılan Miroğlu, Akşener’in danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yeni görevini duyuran Miroğlu, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.