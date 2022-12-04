Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener’in danışmanı oldu
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni iş insanı Baver Miroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı oldu.
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu ekim ayında İYİ Parti'ye katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis’teki grup toplantısında rozeti takılan Miroğlu, Akşener’in danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yeni görevini duyuran Miroğlu, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız— Baver Miroğlu (@MirogluBaver) December 3, 2022
Sayın @meral_aksener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım.
Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/7WOp9dNv4U
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