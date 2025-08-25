Eski Medya AŞ Genel Müdürü Atayman’dan AYM’ye ikinci başvuru

İBB soruşturması kapsamında 19 Mart 2025’ten bu yana tutuklu olan Elif Atayman, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, 12 Haziran 2025’te yaptığı tutukluluk itirazının, 23 Mart 2025 tarihli ilk karara yönelikmiş gibi değerlendirilip incelenmeden reddedildiğini ifade eden Atayman, bunun adil yargılanma hakkını, kişi özgürlüğü ve güvenliğini, gerekçeli karar hakkını, masumiyet karinesini ve hak arama özgürlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

“Evraktaki başvuru tarihine bakılmadan, okunmadan, kararın aynı şekilde onaylanması, adil yargılanma hakkımın yok sayılmasının en somut örneği. Kararlar önceden mi belli, formaliteden mi hâkim karşısına çıkıyorum? ‘Kopyala-yapıştır adalet’ mi bu?..” ifadeleriyle karara tepki gösteren Atayman, tüm hak ihlalleri bakımından tutukluluk sürecinin “ciddiyetle incelenmesini” talep etti.

AVUKATLARINDAN TEPKİ: “HUKUK ADINA VAHİM TABLO”

Atayman’ın avukatları Faik Eren Kaptan ve Mehmet Ümit Erdem, başvuruda İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin yaptığı değerlendirmeyi "hatalı" bulduklarını, 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu "hatayı" onaylamasına dikkati çektiklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilimiz İpek Elif Atayman’ın yaptığı tutukluluk itirazının, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince, dosyadaki tarihe dahi bakılmadan, önceden kesinleşmiş bir karara yapılmış gibi değerlendirilmesi hukuk adına vahim bir tablodur. Ardından 33. Asliye Ceza Mahkemesinin bu açık yanlışı görmeden onaylaması, yargısal denetimi noter tasdik işlemine indirgemiştir. Bu durum yalnızca müvekkilimiz açısından değil, tüm yurttaşların adil yargılanma hakkı açısından ciddi bir tehdittir. Bu doğrultuda 19 Mart’tan bu yana Atayman’ın maruz kaldığı sürecin ‘ciddiyetle incelenmesi’ talebinde bulunduk. Anayasa Mahkemesinden beklentimiz, matbu gerekçelerle sürdürülen bu haksız tutukluluğa dair, özgürlük ve güvenlik hakkı ile masumiyet karinesini koruyacak bir karar vermesidir.”