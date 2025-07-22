Eski Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya hakkında dolandırıcılık iddiası: ‘Referanslı’ tehdit

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu şok etkisi yarattı.

İş insanı Cem Atilla Saygın’ın iddiasına göre Çetinkaya, 2020-2023 yılları arasında kamuoyundaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen eski görev unvanını kullanarak Saygın'ın sahibi olduğu şirketle ilgisi olmamasına karşın yurtdışı merkezli yedi bankayla yapılan anlaşmalarda gözlemci ve finansal danışman olarak kendisini konumlandırdı.

Söz konusu atanmadan sonra Çetinkaya, eski unvanını kullanarak Saygın’a yakınlaştı. Çetinkaya, söz konusu yaklaşmanın ardından Saygın’ın şahsının ve şirketinin varlıklarını yüksek kâr vaadi ile yurtdışı merkezli fonlar üzerinden sistemli bir şekilde yatırım yapmaya yönlendirdi. Saygın, bu yönlendirmelerle birlikte “emanet” ve “borç” başlığı altında Çetinkaya’nın bireysel hesaplarına 1 milyon 171 bin 500 dolar ve 1 milyon 850 bin lira gönderdi.

‘HİSSELERİ ÜZERİNE ALDI’

İddialara göre şüpheli Çetinkaya, 2023-2025 yılları arasında “güven kazanmak adına”, Saygın’ın hesabına “kâr kazancı” adı altında 293 bin dolar gönderdi. Daha sonra ise “fonun Türk lirasına döndüğünü” söyleyerek 12 milyon 322 bin lira daha aktardı.

Söz konusu olayların ışığında Saygın, şüpheli Çetinkaya’nın dolandırıcılık suçunun nitelikli halinden yargılanmasını istedi. Aktif olarak bir portföy şirketinde yüzde 5’lik hisse sahibi olan Çetinkaya, “sağladığı güven ile” Atilla S.’nin şahsına ait 67 milyon 609 bin 820 lira değerindeki 227 bin 908 adet hisse senedini, “artık işler senin üzerinden yürümüyor” diyerek kendi üzerine aldı. Atilla S.’nin iddialarına göre Çetinkaya, yüzde 5’lik hissesini söz konusu olaydan 3 ay sonra aldı. Bir diğer iddiaya göre ise, şüpheli Çetinkaya, üzerine aldığı hisseler sonucunda Saygın’ı bir AVM’ye ortak edeceğini söyledi. Söylemler sonrasında Saygın’dan yeniden nakit para talep eden Çetinkaya, mağdur olan kişiye herhangi bir tapu, hisse veya sözleşme sunmadı. İddialar ışıgında olaylar sonrasında Saygın’ın şirketi iflasa sürüklendi ve borç batağına battı.

BATINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Saygın, 2025 yılının mayıs ayında “dolandırıldığını” anlayınca Çetinkaya’yı aramaya başladı.

İddialara göre Saygın, Çetinkaya’dan “MİT’ten derin bağlantılarım var eski isimlerle çalışıyorum, elçilik aldım, devlet içerisindeyim, üstüme gelirsen başına kötü şeyler gelir” yanıtlarını aldı. Saygın, tam bu olayların ardından psikolojik bir çöküş dönemine girdi ve intihar girişiminde bulundu. Bu kapsamda Saygın, Çetinkaya’nın “kişiyi intihara yönlendirme” suçundan da yargılanmasını istedi. Şüphelinin kamu içerisindeki bağlantılarını şahsına baskı aracı olarak kullanmasından da şikayetçi olan Saygın, olayın ortaya çıkmasının ardından şirketi hakkında vergi incelemeleri başlatıldığını, bankacılık işlemlerinin aksadığını ve yargı süreçlerinde olağandışı yavaşlamalar yaşandığını savundu.

Çetinkaya’nın halen Merkez Bankası Başkanı gibi davranarak insanları yönlendirdiğini ileri süren iş insanı, yurtdışı fonlar, açıklamasız para hareketleri ve görevdeyken eriştiği devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin kime aktarıldığının belirsizliğini koruduğunu öne sürerek casusluk şüphesiyle de soruşturma yürütülmesini talep etti.

9 SUÇTAN YARGILAMA İSTEMİ

Çetinkaya’nın kamu gücünü kullanarak kendisini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığını ve şirketini batırdığını öne süren Saygın, savcılıktan kamu davası açılmasını, şüphelinin tutuklanmasını ve tüm malvarlığına el konulmasını talep etti. Saygın, şüpheli Murat Çetinkaya’nın “nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hakkın kullanımasını engelleme, kişiyi intihara yönlendirme, resmi ünvanın sahte amaçla kullanılması, suç amacıyla kurulu yapıya iştirak, devlet sırlarını temin, açıklama, casusluk, nüfuz ticareti” suçlarından yargılanmasını istedi. Konuya ilişkin soruşturmaların başladığı da öğrenildi. İddialarla ilgili Çetinkaya’nın çalıştığı portföy şirketini aradık. Ancak Çetinkaya’dan yanıt alınamadı.