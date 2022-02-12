Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan, Nebati'ye yanıt: 'Bakanı alkışlayanlar neyi alkışladı?'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Nebati'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul’da yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Yastık altı altınların sisteme kazandırılmasını içeren yeni mekanizma ile Kredi Garanti Fonu kapsamında 60 milyar TL’lik yeni kredi paketinin ayrıntılarını duyuran Nebati, ocakta yüzde 48,7 ile 20 yılın zirvesine yükselen enflasyona karşı atılacak adımları da anlattı.
Enflasyon hakkında da konuşan Nebati, "Enflasyonu tetikleyecek adımlara da hep beraber göğüs gereceğiz" dedi. Enflasyonla mücadele timi kuracaklarını kaydeden Nebati, "'Birlikten Berekete' mobil uygulaması başlatıyoruz. Vatandaşlar en ucuz ürünü nereden alabileceğini görebilecek" diye konuştu. Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Bakan Nebati'nin açıklamalarına yanıt verdi.
"20 YILDA 14. ÇAĞRISINI YAPTI"
Sosyal medya hesabından tepki gösteren Durmuş Yılmaz, "Yönetim yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için 20 yılda 14. çağrısını yaptı. Yastık altı sebep değil sonuç. Sebebe odaklan. Çağrı bir oksimorondur. MB dış piyasa işleme taraf olmaz ise MB dışı kesimde altın ile nakit pozisyonları yer değiştirir. Ekonomik etki sıfır" dedi.
Yılmaz paylaşımlarının devamında, "Enflasyonla mücadelede güzel bir “reality show” seyrettik!" ifadelerine yer verdi.
Yılmaz sözlerini, "Bakanı alkışlayanlar neyi alkışladı?" diyerek sürdürdü.
Eski Merkez Bankası Başkanı'nın paylaşımları şu şekilde:
Yönetim yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için 20 yılda 14. çağrısını yaptı.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) February 12, 2022
Yastık altı sebep değil sonuç. Sebebe odaklan
Çağrı bir oksimorondur.MB/dış piyasa işleme taraf olmaz ise MB dışı kesimde altın ile nakit pozisyonları yer değiştirir.
Ekonomik etki sıfır
Enflasyonla mücadelede güzel bir “reality show” seyrettik!— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) February 12, 2022
Bakanı alkışlayanlar neyi alkışladı?— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) February 12, 2022
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