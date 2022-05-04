Eski MHP'li Sinan Oğan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya 'şiirli' yanıt

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:59

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı dün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

“Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Beşer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır.”

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı’ya yanıt verdi. Oğan paylaşımında şunları kaydetti:



"’Kendi öz yurdumda, ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın.

Eğilmiyor diye, Kurdu hor görüp,

“Eli” el üstünde tutan utansın!”

#sessizistila Sinan Oğan

Suriyeli İsmail Çataklı"