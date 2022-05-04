Eski MHP'li Sinan Oğan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya 'şiirli' yanıt
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın dün yaptığı açıklamaya Sinan Oğan'dan yanıt geldi. Oğan, Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslendi, yanıtını şiirle verdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı dün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında Göç İdaresi tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
“Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Beşer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır.”
Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı’ya yanıt verdi. Oğan paylaşımında şunları kaydetti:
"’Kendi öz yurdumda, ben miyim garip?
Beni bir köşeye atan utansın.
Eğilmiyor diye, Kurdu hor görüp,
“Eli” el üstünde tutan utansın!”
#sessizistila Sinan Oğan
Suriyeli İsmail Çataklı"
Video Haberler
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
- Şehir merkezinde ayı paniği!
- Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı
- İstanbul'da apartman bahçesinden elektrikli bisiklet çal
- 'Adaylık' sorusuna yanıt
- Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
- Polise kaza yaptırdı
- Nagehan Alçı'ya 'Che' tepkisi
- Uzmanı uyardı: Zehirli mantarı ayırt etmek zor!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- AKP-MHP oyları eridi!
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu