İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu

03 Mayıs 2022 Salı, 23:57

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi'nin Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, eski MHP'li TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuya ilişkin konuşan Ümit Özdağ, "Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir açıklama yayımladı.

Çataklı’nın açıklamasında “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” denildi.

Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum.

Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 3, 2022

ÖZDAĞ: EMPERYALİST BİR İÇ SAVAŞ PROJESİNİN TAŞERONLUĞUNU YAPIYORSUNUZ

Özdağ da Çataklı'nın paylaşımını alıntılayarak "Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti’nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye’nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz" ifadelerine yer verdi.