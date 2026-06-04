Eski milletvekili Mahmut Alınak tutuklandı

Meclis'te 18. ve 19. dönem milletvekilliği yapan Mahmut Alınak, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada verilen 1 yıl 2 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Kars'ta gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

Mahmut Alınak, hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklandı.

MA'nın aktardığına göre, Alınak hakkında, 14 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç ve yeğeni Bêkes'i konu alan "Mehmet Tunç ve Bêkes" adlı kitabında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla dava açılmıştı.

Yargılamada Alınak'a verilen 1 yıl 2 aylık hapis cezası, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından onandı. Kararın kesinleşmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Alınak'a cezanın 10 gün içinde infaz edileceğine ilişkin tebligat gönderdi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Alınak, Kars'taki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. Kararın yüzüne okunmasının ardından Alınak, Kars Cezaevi'ne götürüldü.