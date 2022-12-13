Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu

Demokrat Partili eski Burdur milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu Ahmet Aybey Erkanzancı, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 22:13
Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu
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Burdur'da Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir pansiyonda temizlik görevlisi, kaldığı odaya girdiğinde Ahmet Aybey Erkanzancı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkazancı'nın cesedi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Aybey Erkazancı'nın, Demokrat Parti'den 9. Dönem (1950-1954) Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu olduğu öğrenildi.


Burdur Ahmet Aybey Erkazancı Demokrat Parti

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