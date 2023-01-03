Eski nişanlısının boynundan vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe’de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 13:00
Eski nişanlısının boynundan vurduğu Ülkü Deniz Ersöz hayatını kaybetti
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Sancaktepe'de, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında; Bedirhan Uysal isimli erkek, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

KURŞUNLAR BOYNUNA İSABET ETTİ

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.


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