Ülkü Deniz, eski sevgilisi tarafından boynundan vuruldu: Ağır yaralan Deniz yaşam mücadelesi veriyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:31

26 Aralık saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de, Ülkü Deniz Ersöz'ün eski sevgilisi Bedirhan Uysal ve yanındaki iki şahıs, Ülkü'yü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Şahıslar kendilerini sivil polis olarak tanıtmaya çalıştı ancak eski sevgilisini tanıdıktan sonra direnen Ülkü, kaçmaya çalıştı.

O sırada Bedirhan Uysal, Ülkü'yü yakın mesafeden boynundan vurdu. Ülkü, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şahıslardan ikisi ise yakalandı, biri hala aranıyor. Ülkü'nün hayati tehlikesi devam ediyor.

Ülkü'nün amcası Sezayi Ersöz, olay günü yaşananları ve Ülkü'nün verdiği yaşam mücadelesini Cumhuriyet'e anlattı.

"ŞU AN ÜLKÜ'NÜN BEYNİNDE BİR KURŞUN VAR"

"Beni de olaydan sonra aradılar ve apar topar hastaneye geldik. Evinin önüne 3 kişi geliyor ve kaçırmak için plan yapıyorlar. Yeğenim direniyor, direnince de Bedirhan Uysal, boynundan vuruyor. Şu an Ülkü'nün beyninde bir kurşun var" ifadelerini kullanan amca Ersöz, iki kişinin yakalandığını ve şüphelilerin bilerek olay yerinde olmayan bir şahsı fail gibi gösterdiklerini söyledi.

"SİZLERİ VURDURACAĞIM"

Olayın Deniz Ülkü'nün evinin önünde, Ülkü'nün babasının Ülkü'yü eve uğurlarken gerçekleştiğini belirten Ersöz, üç kişinin gelip kendilerini Ülkü'nün babasına sivil polis gibi tanıttıklarını aktardı. Ülkü'nün eski sevgilisini tanıdıktan sonra ellerinden kurtulmaya çalıştığını ve kaçmaya başladığını anlatan Ersöz, "Ancak Bedirhan Uysal boynuna silah dayayarak ateş ediyor. Failin annesi, aileyi "Sizleri vurduracağım" diye tehdit ediyormuş önceden" dedi.

Faillerin hak ettikleri cezayı almasını istediklerini anlatan Ersöz, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Bizim Deniz kızımız can çekişiyor. Bu failin birkaç yıl sonra salınmasını istemiyoruz. Biz bu kişinin ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. Bu olay tamamen planlı, direkt Deniz'i öldürmeye gelmişler ve önceden ne yapacaklarını düşünülmüş."