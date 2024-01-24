Eski okul binasından demir çalan kardeşler gözaltına alındı!
Aksaray'da yıkımın sürdüğü eski okul binasından demir çalan 2 kardeş, polis ekiplerince yakalandı.
Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi 2610 Sokak'taki Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nun eski binasında saat 06.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Çiçek K. (19) ve ağabeyi Selçuk K. (20), yıkımı süren eski binadaki demirleri çalıp, 3 tekerlekli motosiklete yükledi.
İki şüpheli kaçarken, durumu fark edenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, 2 kardeşi takip sonucu yakaladı.
İki kardeş gözaltına alınırken, 3 tekerlekli motosiklete ve malzemelere el konuldu.
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