Yılbaşı gecesi evden kaçmıştı... Arkadaşlarıyla hırsızlık yaptığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:12

Güncelleme: 20.01.2024 - 11:12

Adana'nın Seyhan ilçesine İsmetpaşa Mahallesi’nde oturan M.E. (17), yılbaşı gecesi evden çıktıktan sonra mahalleden arkadaşları İ.E. (15) ve E.Ş. (17) ile buluştu.

Bir süre sokakta gezen şüpheliler, Ayhan H.’nin Pınar Mahallesi’ndeki apartmanın otoparkında park halindeki otomobilini, düz kontak yaparak çalıştırıp, çaldı. Şüpheliler daha sonra aynı mahalledeki 2 ayrı motosikleti de çaldı.

Hırsızlık anları bölgelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarlar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bu süreçte eve dönmeyen M.E. için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLE YAKALANDILAR

Ekipler, soruşturma sırasında şüphelilerin farklı adreslerde 5 motosiklet daha çaldıklarını saptadı. Güvenlik kamerası görüntülerinden polis ekipleri şüphelilerin en son İsmetpaşa Mahallesi’ne gittiklerini belirledi. Mahallede araştırma yapan polis, şüphelileri çaldıkları motosikletlerden biriyle gezdiği sırada yakaladı.

KULLANMAK İÇİN ÇALMIŞLAR!

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, otomobil ve motosikletleri kullandıktan sonra hatırlamadıkları bölgelere bıraktıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., E.Ş. ve İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı araçlar ise bulunarak, sahiplerine teslim edildi.