Eski Roma dönemine ait 1,5 metrelik lahit Isparta'da ele geçirildi!

Isparta'da Emniyet Müdürlüğü'nün bir eve düzenlediği operasyonda, eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan kabartmalı ve üzerinde yılan sarılı kadın figürü bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda lahit ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:45
Eski Roma dönemine ait 1,5 metrelik lahit Isparta'da ele geçirildi!
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmalarını kapsamında Burdur'un Kemer ilçesinde 13 Kasım'da bir eve yapılan operasyonda eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan kabartmalı ve üzerinde yılan sarılı kadın figürü bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda lahit ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM!

Lahit, Burdur KOM Şube Müdürlüğü ve Burdur Müze Müdürlüğü yetkililerine muhafaza edilmek üzere teslim edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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